MAG Silver informiert über die Inbetriebnahme von Juanicipio

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ...) teilt mit, dass es von Fresnillo Plc ("Fresnillo"), dem Betreiber des Juanicipio-Projekts, die Mitteilung erhalten hat, dass alle Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem endgültigen Anschluss an das Stromnetz abgeschlossen wurden und alle Systeme für die Stromversorgung bereit sind. Vor dem endgültigen Anschluss an das Stromnetz hat die staatliche Stromregulierungsbehörde CFE (Comisión Federal de Electricidad) als Vorsichtsmaßnahme zur Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Versorgung der Umgebung zusätzliche Tests gefordert, um die Kompatibilität zwischen den neuen und aktualisierten Umspannwerken, die von Juanicipio installiert wurden, und der bestehenden älteren CFE-Infrastruktur zu überprüfen. Bei der ersten Inbetriebnahme des Werks müssen möglicherweise auch spezielle Anlaufprotokolle und Betriebskontrollen eingeführt werden, um lokale Stromschwankungen zu vermeiden.

Das Projektteam von Fresnillo gibt an, dass der Strom für die endgültige Inbetriebnahme und die Aufnahme des Betriebs bis Ende Oktober zur Verfügung stehen sollte und dass die Produktion im vierten Quartal dieses Jahres hochgefahren werden soll. Fresnillo teilt weiters mit, dass der Abbau, die untertägige Erschließung und die Materiallagerung bei Juanicipio ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, wobei Fresnillo weiterhin ungenutzte Anlagenkapazitäten in seinen Betrieben Saucito und Fresnillo zur Verfügung stellt.

MAG befindet sich weiterhin in einer starken finanziellen Position mit 45 Millionen $ an Barmitteln zum 30. Juni 2022 und einer beträchtlichen Bargeldakkumulation in Juanicipio mit 38 Millionen $ zum 30. Juni 2022. Das Projekt Juanicipio liefert weiterhin eine starke Betriebsleistung mit über 1 Million zahlbarer Unzen Silber, die im Juli 2022 produziert und verkauft wurden.

"Eine sichere und erfolgreiche Inbetriebnahme ist von entscheidender Bedeutung, und wir respektieren das umsichtige Vorgehen der mexikanischen Aufsichtsbehörden", sagte George Paspalas, Präsident und CEO von MAG. "Während wir auf den endgültigen Anschluss warten, freuen wir uns über die anhaltend gute Betriebsleistung von Juanicipio und die verbesserten Verarbeitungsmöglichkeiten in den Fresnillo-Anlagen Saucito und Fresnillo."