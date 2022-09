Seite 2 ► Seite 1 von 2

Edewecht (ots) - Julian Haase ist der Gründer und Geschäftsführer der AgenturMarketing-Clips. Gemeinsam mit seinem Team aus Experten hilft er Unternehmendabei, sich als Marke im Gedächtnis der Zielgruppe zu etablieren. Ihr Fokusliegt dabei darauf, die Zielgruppe durch qualitativ hochwertige Video-Inhalteabzuholen - sowohl beim Arbeitgeber-Branding als auch im Marketing für denEndkunden.Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Ob im Handwerk, in derDienstleistungsbranche oder im Gewerbe - fast überall fehlt es an qualifiziertenBewerbern. Dies hängt zu einem großen Teil damit zusammen, dass Unternehmen sichnicht hinreichend in Szene setzen. Sichtbarkeit ist heute das A und O. Es gibtimmer weniger Kandidaten, die sich zufällig bei einem Unternehmen bewerben. Ohneaktive Ansprache und qualitatives Arbeitgeber-Branding ist es heute kaum mehrmöglich, Personal zu gewinnen. Dennoch halten viele weiterhin an klassischenMaßnahmen fest. "Die Welt ist heute digital, darum gilt es auch für Arbeitgeberin diesem Bereich aktiv zu werden", mahnt Julian Haase, Gründer undGeschäftsführer der Agentur Marketing-Clips. Er weiß, dass Arbeitgeber ihrBranding heute durch sinnvolle Video-Inhalte ergänzen können, um auf potenzielleKandidaten attraktiver zu wirken.Mit der Agentur Marketing-Clips konnte der Experte bereits zahlreichenUnternehmen dabei helfen, überzeugende Marken zu schaffen. Durch seinMultichannel-Konzept mit dem Fokus auf Videomarketing verhelfen Julian Haase undsein Team ihren Kunden zu mehr Kundschaft und mehr Mitarbeitern. Indem sie alledigitalen Kanäle mit interessanten und informativen Inhalten bespielen, sorgendie Experten von Marketing-Clips somit dafür, dass genau die Richtigen zumUnternehmen finden. Im Folgenden hat der Experte fünf Tipps zusammengefasst, aufdie Arbeitgeber nun achten sollten.1. Die richtigen Inhalte für die ZielgruppeDie besten Erfolge lassen sich erzielen, wenn die geteilten Inhalte denInteressen der Zielgruppe entgegenkommen. "Es gibt gravierende Unterschiededabei, ob man Auszubildende anwirbt oder Facharbeiter im Handwerk", sagt JulianHaase. So interessieren sich diese für ganz unterschiedliche Aspekte des Berufs,die ihnen nähergebracht werden müssen. Gleichzeitig dient das Gezeigte auch alsFilter: Passt ein Unternehmen Sprache, Inhalte und Optik seiner Videos dem an,was im Betrieb tatsächlich gelebt wird, zieht es dadurch primär diejenigenBewerber an, die sich mit der Botschaft identifizieren. Zum Beispiel können