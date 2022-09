Maximilian Kraft Reverse Recruiting als Chance für die Pharmaindustrie und Medizintechnik (FOTO)

München (ots) - Maximilian Kraft ist Inhaber und Geschäftsführer von pates,

einer Personalvermittlungsagentur für die Pharmaindustrie und Medizintechnik.

Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Experte Unternehmen bei der Gewinnung

neuer Angestellter sowie der Überbrückung zeitweiser Personalengpässe. In Zeiten

latenten Fachkräftemangels leistet er so einen wichtigen Beitrag für die

Branche.



Viele Unternehmen aus der Pharmaindustrie und Medizintechnik suchen händeringend

nach qualifiziertem Personal. Die Besetzung offener Stellen wird zunehmend zur

Herausforderung - und das längst nicht mehr nur in einzelnen Branchen. Welch

ernstes Problem der Fachkräftemangel in Deutschland darstellt, weiß auch

Maximilian Kraft, Inhaber und Geschäftsführer der Personalagentur pates. Der

Experte kennt die Stellschrauben, die es zu drehen gilt und weiß, wie

Unternehmen heute noch an qualifiziertes Personal gelangen.