München (ots) - Die Stimmung unter den selbständigen Apothekerinnen undApothekern ist so schlecht wie noch nie. Vor dem Hintergrund erwarteterKürzungen durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz erwarten mehr als vierFünftel (82,8 Prozent) von ihnen eine negative wirtschaftliche Entwicklung derBranche in den nächsten zwei bis drei Jahren. Im vorigen Jahr lag der Wert nochbei 64,6 Prozent. Zugleich wachsen die Nachwuchssorgen: Für drei von vier (77,8Prozent) Leiterinnen und Leitern gehören Personal- und Nachwuchsprobleme zu dengrößten Defiziten im Versorgungsalltag. Angesichts eines Anstellungsstaus suchensieben von zehn Apotheken (71,2 Prozent) händeringend nach qualifiziertempharmazeutischem Personal. Gleichzeitig gewinnen Klimaschutz und Nachhaltigkeitin den Apotheken an Bedeutung. Neun von zehn (88,6 Prozent) Apothekerinnen undApothekern schneiden diese Themen bereits in Patientengesprächen an. Jede dritteApotheke (32,6 Prozent) gibt an, dass sie beispielsweise bei Botendienstenvermehrt auf Elektromobilität setzen will. Das sind die wichtigsten Ergebnisseaus dem Apothekenklima-Index 2022, einer repräsentativen Meinungsumfrage vonMARPINION im Auftrag der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände,der heute zum Auftakt des Deutschen Apothekertages in München vorgestellt wurde.Für den Index werden seit 2016 jedes Jahr 500 Apothekeninhaberinnen und -inhaberbundesweit befragt. Die Umfrage fand im Juli und August statt."Die Branchenstimmung bei den Apotheken ist schlechter denn je. Die Personal-und Nachwuchsprobleme, die zunehmend auch die Versorgung zu beeinträchtigendrohen, werden leider immer größer. Der Wille, sich in der Apotheke zusammen mitden Patientinnen und Patienten für Nachhaltigkeit und Klimaschutz einzusetzen,ist gleichwohl vorhanden", fasst ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwieningdie Ergebnisse des Apothekenklima-Index' 2022 zusammen. Auch mit Blick auf dieneuen Pharmazeutischen Dienstleistungen und das gerade bundesweit in denApotheken eingeführte E-Rezept sagt sie: "Wir stellen uns neuen Aufgaben, aberwir können in den Apotheken keine weiteren finanziellen Belastungen verkraften.Das müssen die Verantwortlichen im Bundesministerium für Gesundheit, imBundestag und im Bundesrat verstehen. Deshalb geht das vom Bundeskabinettbeschlossene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in die völlig falsche Richtung."Overwiening weiter: "Dass ausgerechnet bei den Apotheken gespart wird, derenAnteil an den Gesamtausgaben der GKV seit Jahren rückläufig ist und derzeit nur