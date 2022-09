Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Die Zahl der Beschwerden über untergeschobene Verträge ist inDeutschland seit Beginn der Energiekrise stark gestiegen. Das zeigen Recherchendes ARD-Politikmagazins "Report Mainz". Demnach habe sich deren Zahl bei derVerbraucherzentrale Bundesverband seit Jahresbeginn mit 2.700 Beschwerden fastverdreifacht. Außerdem kam es bereits zu 10.000 Beschwerden über unerlaubteWerbeanrufe zu Energieversorgungsprodukten bei der Bundesnetzagentur.Dubiose Strom- und Gasanbieter nutzen offenbar die Angst vieler Menschen vorhöheren Preisen aus, um ihnen am Telefon Energielieferverträge unterzuschieben.Personen geben zum Beispiel vor, Mitarbeiter des Energieunternehmens zu sein,bei dem der Betroffene Kunde ist. Ihr Ziel: an Zählerstände und Zählernummern zukommen. Damit melden sie den Betroffenen ohne sein Einverständnis beim altenVersorger ab und schieben ihm teurere Verträge bei einem völlig anderenUnternehmen unter. Eigentlich sollte das seit einem Jahr durch die Novellierungdes Energiewirtschaftsgesetzes nicht mehr möglich sein. Auf Nachfrage von"Report Mainz" teilt die Bundesnetzagentur mit, in Folge der "jüngst starkgestiegenen Energiepreise" sei ein "überproportionaler Anstieg bei denBeschwerden über unerlaubte Werbeanrufe zu Energieversorgungsprodukten zuverzeichnen". Bis Ende August dieses Jahres seien in diesem Zusammenhang etwa10.000 schriftliche Beschwerden bei der Bundesnetzagentur eingegangen.Verbotene "Cold Calls" gibt es weiterhinWerbeanrufe ohne ausdrückliche Zustimmung des Angerufenen, sogenannte "ColdCalls", sind seit Jahren verboten. Weil sie trotzdem stattfinden und Betroffenenim Rahmen des Gesprächs häufig unwissentlich Energielieferverträgeuntergeschoben wurden, hat der Gesetzgeber vergangenes Jahr nachgebessert.Seitdem dürfen Energielieferverträge am Telefon nur noch in "Textform"abgeschlossen werden. So sieht es das Energiewirtschaftsgesetz vor.Unwissentliche Bestätigung der Verträge durch SMSRecherchen von "Report Mainz" zeigen nun, wie dubiose Vermittler vonEnergielieferverträgen sich diese Regelung zunutze machen. Reporterinnen desARD-Politikmagazins sprachen mit zahlreichen Betroffenen aus ganz Deutschland,die trotz der neuen Gesetzeslage unwissentlich Energieverträge abschlossen. DenSchilderungen der Betroffenen zufolge erweckten die Anrufer zu Beginn desTelefonats häufig den Anschein, im Auftrag der örtlichen Stadtwerke oder einesVergleichsportals anzurufen. Im Laufe des Gesprächs wurden die Angerufenenaufgefordert, eine während des Telefonats erhaltene SMS unmittelbar mit "Ja" unddem eigenen Namen zu beantworten. Während viele von ihnen davon ausgingen,