Die CfC St. Moritz kehrt zurück im Januar 2023 und spannt neu mit der Algorand Foundation zusammen

ST. Moritz, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der exklusive Event findet vom 11. bis

13. Januar 2023 im luxuriösen Suvretta House St. Moritz statt, mit Referenten

der Cornell University, Grayscale, Bitstamp, CME Group, CIRCLE und weiteren

renommierten Institutionen und Unternehmen



Die CfC St. Moritz (Crypto Finance Conference), die internationale und intime

Investorenkonferenz in der einzigartigen Umgebung der Schweizer Alpen, kehrt vom

11. bis 13. Januar 2023 in das Suvretta House St. Moritz zurück und gibt die

Algorand Foundation als Hauptpartner der Konferenz bekannt. Die Algorand

Foundation, die Gruppe, die das Algorand-Blockchain-Ökosystem entwickelt, wird

die Konferenz in den nächsten drei Jahren in ihrem Bestreben unterstützen, an

der Konferenz den traditionellen Finanzsektor und die Crypto-Industrie zu

vereinen und so den Wissensaustausch und neue Partnerschaften zu fördern.