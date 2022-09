Baustart für Frankfurts erstes Klimaschutzquartier / Durch das nachhaltige Energiekonzept von ABG und Mainova erfüllen die geplanten 860 Wohnungen im Hilgenfeld bereits heute die Klimaschutzziele 2040 (FOTO)

Frankfurt (ots) - Gemeinsam mit dem Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef

haben Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG FRANKFURT HOLDING,

und Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG,

anlässlich des Beginns der Erschließung für rund 860 Wohnungen heute das

nachhaltige Energiekonzept für das Klimaschutzquartier Hilgenfeld vorgestellt.

"Hier im Hilgenfeld entsteht eines der klimafreundlichsten Wohnquartiere

Deutschlands, in dem zukünftig bis zu 2.500 Menschen leben werden", sagte

Planungsdezernent Mike Josef. "Ich freue mich, dass wir hier im Norden

Frankfurts in einem Quartier Klimaschutz, bezahlbares Wohnen, neue

Nachbarschaften durch gemeinschaftliche Wohnprojekte und eine gute Anbindung an

den öffentlichen Nahverkehr verbinden können." Der Bebauungsplan soll

voraussichtlich im Frühjahr 2023 beschlossen werden.



Vom Aktiv-Stadthaus zum Aktiv-Stadtquartier