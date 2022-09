Italiens Wahl-Favoritin gegen Adoption durch homosexuelle Paare

ROM (dpa-AFX) - Knapp zwei Wochen vor den Parlamentswahlen in Italien hat sich die mögliche künftige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klar dagegen ausgesprochen, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. In einem Debattenduell der Zeitung "Corriere della Sera" sagte die Parteichefin der postfaschistischen Fratelli d'Italia am Montagabend: "Ich glaube, dass man den Kindern, die ohnehin schon Pech gehabt haben, das Bestmögliche bieten soll." Sie präzisierte, das Bestmögliche "heißt, einen Vater und eine Mutter zu haben, Stabilität in der Beziehung, das was unser Gesetz vorschreibt".

Daraufhin kam es bei dem im Internet gezeigten Duell zu einem Schlagabtausch mit ihrem Gegner, dem Sozialdemokraten Enrico Letta. Dieser erwiderte, dass Kinder vor allem Liebe benötigen. "Aber Liebe spielt hier doch keine Rolle", antwortete Meloni. "Der Staat normt doch die Liebe nicht, Enrico Letta!" Woraufhin der Spitzenkandidat der Mitte-Links-Allianz sagte: "Ganz genau, aber du bist dabei, Liebe zu normen, indem zu sagst, was Liebe ist und was nicht."