Nicola Mining gibt aktuelle Explorationsergebnisse bekannt, einschließlich der Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen ZTEM-Untersuchung

Vancouver, B.C., 13. September 2022 – Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola Mining“) freut sich, den Abschluss einer geophysikalischen Untersuchung aus der Luft im gesamten Bereich und die damit verbundenen Ergebnisse einer Inversionsmodellierung bekannt zu geben, die auf der zu 100% unternehmenseigenen, in Zentral-British Columbia gelegenen Liegenschaft New Craigmont (die „Liegenschaft“) durchgeführt wurden. Die Z-Axis Tipper Electromagnetic („ZTEM“)-Untersuchung hat die elektrische Leitfähigkeitssignatur von bekannten Mineralvorkommen („MINFILEs[i]“) in der Provinz British Columbia abgebildet. ZTEM hat ähnliche, vergleichbare Signaturen an anderen Orten im Bereich der Liegenschaft ergeben.