?abka präsentiert neuen Eko Smart Shop

POZNA?, Polen (ots/PRNewswire) - Während des Wirtschaftsforums in Karpacz

stellte ?abka Polska eine neue Art von Geschäft vor - Eko Smart, das nachhaltige

Lösungen mit neuen technologischen Entwicklungen kombiniert. Das erste Geschäft

dieser Art wird in Poznan eröffnet, drei weitere sollen folgen.



?abka Eko Smart setzt die Projekte fort, die das Unternehmen seit 2020 umsetzt,

als das erste Geschäft mit 100 % Ökostrom in Warschau eröffnet wurde. Der

nächste Schritt war die Eröffnung von ?abka Smart in Poznan im April 2022 - ein

Probelauf für technologische Lösungen, die die Arbeit der Franchisenehmer und

ihrer Mitarbeiter erleichtern.