Syntax gründet globales Center of Excellence für Manufacturing - und investiert damit weiter in die Vertikalisierung des Geschäfts

Weinheim (ots) - Neues Exzellenzzentrum bündelt weltweite Industrie-Expertise -

Grundlage für starkes Wachstum und Ausbau der Marktführerschaft bei Advanced

Manufacturing



Syntax (https://www.syntax.com/de-de/) , global agierender IT-Dienstleister und

Managed Cloud Provider, gibt die Gründung eines neuen globalen Exzellenzzentrums

für Manufacturing bekannt. Ziel dieses neuen Innovation Hub ist es, Experten und

Know-how aus der gesamten Organisation zu bündeln - und auf dieser Basis

innovative IT-Lösungen speziell für Industrieunternehmen zu entwickeln.





"Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Digital Manufacturing und mit einem großenAnteil Kunden in diesem Bereich bieten wir Industrieunternehmen enorm vielWissen und Erfahrung", sagt Christian Primeau, Global CEO von Syntax. "Unserneues Center of Excellence unterstreicht unser strategisches Engagement, mit demwir unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen, mit dem wirWachstum vorantreiben und unsere globale Führungsposition in der Branche stärkenwollen. In Verbindung mit unserem bewährten Ansatz für die digitaleTransformation bin ich zuversichtlich, dass wir Wachstum nicht nur für unsereKunden und Partner realisieren, sondern die gesamte Branche weltweit ankurbelnwerden."Angesichts der Veränderungen, mit denen Industrieunternehmen derzeit immer undüberall konfrontiert sind, brauchen sie wirkliche Transparenz über sämtlicheGeschäftsbereiche hinweg und Gewissheit über die Performance ihrerProduktionsanlagen. Mithilfe moderner Enterprise Resource Planning (ERP) undManufacturing Execution Systeme (MES) schaffen Unternehmen den Schritt hin zuproaktiv handelnden, datengesteuerten Organisationen, die in der Lage sind, nocheffizienter, kundenorientierter und flexibler zu arbeiten als bisher."Industrieunternehmen sehen sich mit einer Vielzahl an Herausforderungenkonfrontiert - gestörte Lieferketten, steigende Kosten, sich wandelndeKundenanforderungen", erklärt Björn Bartheidel, VP of Intelligent IndustryServices bei Syntax Europa. "Wir helfen unseren Kunden, diese und weitereHerausforderungen zu meistern, indem wir sie dabei unterstützen, ihreGeschäftsprozesse effizienter, robuster, zuverlässiger und flexibler zugestalten."Das Manufacturing Center of Excellence von Syntax übernimmt die Federführung beider Entwicklung eines neuen Angebots rund um Digital-Factory-as-a-Service. ImFokus stehen dabei speziell auf bestimmte Teilbranchen zugeschnitteneLösungstemplates sowie der Ausbau des Geschäfts mit SAP Digital Manufacturing