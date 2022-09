"Flytxt CLTV AI for CX" jetzt im SAP® Store als Teil des SAP-Branchen-Cloudportfolios verfügbar

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Flytxt B.V. hat heute bekannt gegeben, dass seine

jetzt im SAP® Store

Telekommunikationsbranche ist.



Flytxt Künstliche Intelligenz für Customer Lifetime Value (Flytxt CLTV AI) nutzt

die Integrationsmöglichkeiten der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) und

lässt sich in die SAP Customer Data Platform integrieren, um verwertbare Kunden-

und Produktdaten zu liefern, die die Arbeitsabläufe und AI-basierenden

Entscheidungen im Bereich der Customer Experience verbessern und so zu

optimierten Geschäftsergebnissen führen.





"Die Nutzung des CLTV wird immer mehr zu einem Schlüsselfaktor für den Erfolg imAbonnementgeschäft. Die Maximierung des CLTV war jedoch trotz des Zugangs zuriesigen Mengen an Kundendaten und Computerressourcen schwierig", so Dr. VinodVasudevan, CEO von Flytxt. "Gleichzeitig wenden sich Abonnement-Unternehmenzunehmend ergebnisorientierten Geschäftsmodellen zu, um sich wiederkehrendeEinnahmequellen zu sichern. Die Flytxt-Lösung hilft Unternehmen imSAP-Ökosystem, CLTV durch unsere gut ausgebildete und am Markt bewährte AI zumaximieren."Abonnement-Unternehmen, die die SAP Customer Data Platform einsetzen, könnendiese Zusatzlösung von Flytxt nutzen, um zusätzliche Kundeninformationen in Formvon prädiktiven Erkenntnissen, Empfehlungen und so genannten Next-Best-Actionszu erhalten."Die Flytxt CLTV AI for CX-Lösung ergänzt unser Portfolio und stellt unserenGeschäftskunden verwertbare Endkunden- und Produktdaten bereit", so Carl Kehres,Leiter der Geschäftseinheit Telekommunikationsindustrie bei SAP. "Wir freuen unsauf die Zusammenarbeit mit Flytxt, damit unsere Kunden, die einkosteneffizientes und nachhaltiges Wachstum in ihrer Branche anstreben, von denVorteilen unserer Partnerschaft profitieren können."Die CLTV AI for CX-Lösung von Flytxt:- Nutzt die AI/ML-Modelle von Flytxt, die mit Billionen von kuratiertenDatenpunkten trainiert wurden, um genaue und tiefere Einblicke in dashistorische und prognostizierte Nutzungsverhalten der Kunden zu gewinnen- Gibt Empfehlungen und Next-Best-Actions für Benutzer der SAP Customer DataPlatform vor, um den Wert jeder Kundeninteraktion über alle Berührungspunkte