Die ZTEM-Untersuchung umfasste 1.029 Linienkilometer auf einem 184 Quadratkilometer großen Block auf der Liegenschaft New Craigmont. 2D- und 3D-Inversionsergebnisse deuten auf wichtige Explorationsziele auf der Liegenschaft hin. Darüber hinaus wertet Nicola sämtliche historische Bohrdaten aus und digitalisiert mehr als 4.000 historische Papierprotokolle. Mehr als 60% der Analysedaten wurden eingegeben, 40% der lithologischen Daten wurden eingegeben. Insbesondere wurden zwei große, markante (>3x5 km und >3x10 km) von NW nach SO und von WSW nach NO verlaufende, längliche, intrusionsähnliche magnetische Hochpunkte, die im nordwestlichen und im östlichen zentralen Teil des Blocks definiert. Ein großes (>6 km x 6 km) magnetisches Tief liegt in der SW-Ecke des Claim-Blocks. Ein markanter leitender Nord-Süd-Kontakt am westlichen Rand des Claim-Blocks korrespondiert mit der bekannten Lornex-Verwerfung. Ein ovales, >6 x 3 km großes Widerstandsniveau fällt mit dem westlichen Teil des >3 x 10 km großen magnetischen Hochs zusammen.

Zur Vorbereitung von Bohrungen auf seinem Kupferprojekt New Craigmont nahe Merritt in Zentral-British Columbia setzt Nicola Mining Inc. ( TSXV: NIM; FRA: HLI ) modernste geophysikalische Untersuchungsmethoden ein, um die Signatur der elektrischen Leitfähigkeit auf dem Projekt zu ermitteln. Das resultierende 3D-Inversionsmodell der Lagerstätte deutet auf mehrere wichtige Explorationsziele hin. Zur Kalibrierung der Z-Axis Tipper Electromagnetic („ZTEM“)-Untersuchung wurde der elektromagnetische Fingerabdruck bekannter Mineralvorkommen in der Provinz British Columbia verwendet.



Abbildung 1: Explorationsziele auf der Liegenschaft. Die historische Craigmont Kupfermine liegt einem vergleichsweise kleinen elektromagnetischen Hoch und war doch 20 Jahre lang in Betrieb.

Nicola besitzt 100 % des Projekts New Craigmont. Das 10.913 Hektar große Kupferkonzessionsgebiet, grenzt an Kanadas größter Kupfermine Highland Valley Copper, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird.

Fazit: Die jüngsten geophysikalischen Untersuchungen zeigen erstmals ein umfassendes Bild der gesamten Craigmont-Liegenschaft. Man darf gespannt auf die Veröffentlichung der 3D-Inversionsmodelle sein, denn aus ihnen wird hervorgehen, wo Nicola in der kommenden Saison bohren wird. Die Tatsache, dass die historische Craigmont Kupfermine 20 Jahre lang erfolgreich betrieben wurde, spricht dafür, dass das größere New Craigmont-Projekt noch manche Überraschung bereithält. Moderne Exploration macht es möglich.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nicola Mining Inc. halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen oder möchte eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen, über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, eingehen, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Nicola Mining Inc. nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.