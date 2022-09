Die wohlhabendsten Städte der Welt im Jahr 2022

LONDON, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Die USA dominieren die Weltrangliste der 20 Städte mit den meisten Millionären im Jahr 2022, wobei New York mit 345.600 Millionären den Spitzenplatz einnimmt und sich fünf weitere amerikanische Städte - San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston und Dallas - Plätze auf der begehrten Rangliste der reichsten Städte der Welt sichern. Tokio liegt auf Platz 2 mit 304.900 vermögenden Einwohnern, die mehr als eine Million US-Dollar besitzen, und London, das viele Jahre lang die reichste Stadt der Welt war, fällt auf Platz 4 hinter die San Francisco Bay Area mit nur 272.400 Millionären zurück, so der neueste Henley Global Citizens Report , der die weltweiten Trends bei der Migration von Privatvermögen verfolgt.

Der Bericht enthält exklusive Daten des globalen Vermögensforschungsunternehmens New World Wealth und führt die fünf wohlhabendsten Städte in jeder Großregion auf sowie die 25 am schnellsten wachsenden Städte in Bezug auf das Wachstum der Millionäre.

Dr. Jürg Steffen , CEO von Henley & Partner weist darauf hin, dass 14 der Top 20 in Ländern liegen, die Investitionsmigration- Programme anbieten. „Das Recht, in führenden internationalen Wohlstandszentren zu leben, zu arbeiten, zu studieren und zu investieren, z. B. in New York , London , Singapur , Sydney und Toronto können gesichert werden über Wohnsitz durch Investition. Die Möglichkeit, sich selbst, seine Familie oder sein Unternehmen in eine günstigere Stadt zu verlegen oder zwischen mehreren verschiedenen Wohnsitzen auf der ganzen Welt zu wählen, ist ein zunehmend wichtiger Aspekt der internationalen Vermögens- und Nachlassplanung für Privatkunden

Es wird erwartet, dass die Millionärsbevölkerung von Dubai, Mumbai und Shenzhen bis 2030 in die Top 20 der wohlhabendsten Städte aufsteigen wird, so Andrew Amoils , Leiter der Forschungsabteilung von New World Wealth. „Städte mit einer starken Öl- und Gasindustrie schneiden in diesem Jahr besonders gut ab, darunter Städte wie Riad, Sharjah, Luanda, Abu Dhabi, Doha und Lagos. Andere Städte auf der Liste der am schnellsten wachsenden Städte sind Lugano, ein Schweizer Hotspot für wohlhabende Rentner, Bengaluru, das 'Silicon Valley Indiens', und Hangzhou, eine der landschaftlich schönsten Städte Chinas

Den jüngsten Henley Global Citizens Report kommentiert Dr. José Caballero , leitender Wirtschaftswissenschaftler am IMD World Competitiveness Center, wie folgt: „Lebensqualität ist ein grundlegender Faktor für die globale Mobilität, und für Führungskräfte sind ein hoher Lebensstandard und effektive Institutionen wichtige Anziehungspunkte für Städte."

Dr. Steffen stimmt dem zu: „Städte sind Zentren für Chancen, Innovation, Wohlstand und Kultur. Wir haben in diesem Jahr ein Rekordwachstum verzeichnet, da immer mehr vermögende Anleger sich für Investitionsmigrationslösungen entscheiden, die ihnen Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bieten und es ihnen ermöglichen, in einer Vielzahl von verschiedenen Ländern und Städten zu leben und ihre Geschäfte zu tätigen"