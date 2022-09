Eine auffällig positive Ausnahme in London waren die Aktien des Getränkekonzerns Fevertree , dessen Papiere nach soliden Halbjahreszahlen und bestätigtem Ausblick ein Plus von mehr als fünf Prozent verzeichneten./tih/jha/

Im Bankensektor, der sich nach zuletzt gutem Lauf mit minus 1,2 Prozent im Mittelfeld der Branchentabelle bewegte, kamen die Pläne der UBS gut an. Die Schweizer Großbank stellt ihren Aktionären wachsende Ausschüttungen in Aussicht. Die Aktie gewann 0,68 Prozent an Wert.

Die Gefahren durch die Inflation unterstrichen am Dienstag auch neue Daten aus der Eurozone, darunter jene aus Spanien. Dort war die Teuerung im August höher als zunächst gedacht ausgefallen. Auch in Deutschland ist von einer Abschwächung der Inflation nichts zu spüren, wie neue Daten des Statistischen Bundesamtes zeigten. Zudem verschlechterten sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten wegen der Angst vor Energieengpässen erneut.

Auch an den Länderbörsen in Frankreich und Großbritannien ging es bergab: Der Pariser Cac 40 sank um 1,39 Prozent auf 6245,69 Punkte, während der Londoner FTSE 100 1,17 Prozent auf 7385,86 Zähler verlor.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine unerwartet hohe Inflation in den USA hat der zuletzt größer gewordenen Hoffnung vieler Anleger am Dienstag einen herben Dämpfer beschert. In den USA schwächte sich die hohe Inflation zwar etwas ab, aber nicht so stark wie von Volkswirten erwartet. Marktbeobachter gehen nun davon aus, dass die US-Notenbank Fed damit unter Druck bleibt, ihre Geldpolitik weiter kräftig zu straffen - mit möglichen negativen konjunkturellen Folgen.

