Alibaba.com stellt zum ersten Mal auf der Automechanika Frankfurt aus, um die Beschaffungsmöglichkeiten für den Kfz-Teilehandel zu präsentieren (FOTO)

Berlin (ots) - Alibaba.com stellt zum ersten Mal auf der Automechanika Frankfurt

aus, um die Beschaffungsmöglichkeiten für den Kfz-Teilehandel zu präsentieren



Führender Alibaba.com-Premiumanbieter Dongfeng Liuzhou Motor präsentiert sein

neues Elektroauto am Alibaba.com-Stand





Eine der weltweit führenden professionellen B2B-Einkaufsplattformen,Alibaba.com, präsentiert sich mit einer hybriden Messe für den AutomotiveAftermarket vom 13. bis 17. September mit einem Stand auf der Automechanika inFrankfurt (Halle 3.0, B85), eine der weltweit bedeutendsten Messe für dieAutomobil-Servicebranche.In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen und Störungen der Lieferketten willAlibaba.com Einkäufern die nahtloseste digitale Beschaffungserfahrung bieten, umihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die hybride Messe am Stand ermöglichtB2B-Großeinkäufern den Zugang zu Produkten sowohl offline, indem sie mitAutoteile-Lieferanten vor Ort sprechen, als auch online, über eine Reihe vonimmersiven digitalen Tools.Florian Forster, Country Manager für die DACH-Region bei Alibaba.com,kommentiert: "Der Kfz-Ersatzteilmarkt ist für Alibaba.com eine wichtigeKategorie mit großem Wachstumspotenzial. In den letzten drei Jahren hat dieWachstumsrate der Kategorie Autoteile auf Alibaba.com 179% erreicht. Alsprofessionelle B2B-Beschaffungsplattform bietet Alibaba.com eine Reihe vondigitalen Beschaffungslösungen, die KMUs helfen, schnell und effizientHersteller zu finden."Alibaba.com ist eine der wenigen B2B-Beschaffungsplattformen, welche die Suchenach Autoteilen nach Modell unterstützt und eine "Beschaffung aus einer Hand"für Autoteile bietet, was zu großen Einsparungen bei den Versandkosten führt. Umdeutschen KMUs dabei zu helfen, Unterbrechungen in der Lieferkette zuüberstehen, sind viele Produkte auf Alibaba.com mit einer Garantie für diepünktliche Lieferung für deutsche Käufer versehen. Darüber hinaus bietet dieB2B-Beschaffungsplattform eine breite Palette an Services; unter anderem auchTrade Assurance, die Online-Bestellungen, die über die Plattform bezahlt werden,schützt.Alibaba.com ist stolz darauf am 15. September Presenting Partner beim ersten"Automechanika Supply Chain Management Day", einem Gipfeltreffen fürEntscheider, Anwender und Anbieter innovativer Lösungen für die Lieferkette undLogistik der Automobilindustrie zu sein. Die Veranstaltung wird als offenes undinteraktives Event mit Lounge-Charakter organisiert. In diesem Rahmen stelltAlibaba.com seine Supply-Chain-Lösungen und digitale Beschaffungsmöglichkeiten