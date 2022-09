Nachdem die Dow-Aktie im Bereich von 21,95 US-Dollar im März 2020 nach dem Coronacrash einen vorläufigen Boden gefunden hatte, konnte das Papier bis Mai letzten Jahres auf 71,38 US-Dollar zulegen. Nach einer kurzen Korrekturphase ging es im April dieses Jahres erneut in diesen Bereich aufwärts, dort etablierten Marktteilnehmer jedoch ein Doppelhoch und schicken das Papier zuletzt dynamisch gen Süden. Derzeit versucht sich die Dow-Aktie an ihren aktuellen Jahrestiefs zu stabilisieren, wegen dem allgemeinen Abgabedruck an den Aktienmärkten könnte dieses Vorhaben allerdings noch scheitern und würde entsprechende Short-Positionen eröffnen.

Zitterpartie an Jahrestiefs

Nachhaltige Schlusskurse unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 47,95 US-Dollar könnte der Dow-Aktie noch einmal merklich zusetzen und Abschläge auf 45,38 und darunter glatt 40,00 US-Dollar hervorrufen. Entsprechend würde sich ein derartiger Fall für ein Short-Investment auf kurzfristiger Basis anbieten. Gelingt dagegen eine nachhaltige Stabilisierung an den aktuellen Jahrestiefs, würde ein erfolgreicher Boden erst oberhalb von 56,45 US-Dollar abgeschlossen werden können. Zugewinne an 60,00 und darüber 62,56 US-Dollar kämen dann ins Spiel.