Den Höhepunkt markierte die Aktie von Meta Platforms Ende 2021 mit einem Kursstand von 384,33 US-Dollar und ging anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung über. In diesem Jahr kam es zu einem massiven Crash und Abschlägen zunächst auf einen seit mindestens 2018 laufenden Aufwärtstrend um 170,00 US-Dollar. Der Druck der Verkäufer blieb allerdings hoch, in der Spitze fiel Meta Platforms auf 154,25 US-Dollar und somit unter den vorherigen Abwärtstrend zurück. Die letzten Wochen über waren von einer Seitwärtsphase geprägt, diese droht mit den jüngsten Inflationsdaten jedoch zur Unterseite aufgelöst zu werden.

Short-Chance

Sobald die Handelsspanne den letzten Wochen mindestens durch einen Tagesschlusskurs unterhalb von 154,00 US-Dollar aufgelöst wird, dürfte Meta Platforms weiter zur Unterseite tendieren und die Unterstützungen um 137,10 und 123,02 US-Dollar ansteuern. Entsprechend würde sich ein solches Szenario für ein Short-Engagement anbieten. Eine rasche Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend wird der Aktie dagegen derzeit nicht zugetraut, technisch wäre dies aber auch erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 184,00 US-Dollar möglich. Zugewinne an 202,03 und 213,00 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.