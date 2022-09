Innovation und Globalisierung sollen Asiens Wachstum trotz Herausforderungen anführen

BEIJING, 13. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Innovation und Globalisierung werden auch in den kommenden Jahren das Wachstum in Asien vorantreiben, trotz Herausforderungen wie der COVID-19-Pandemie und der aktuellen Rezession, sagten Podiumsteilnehmer am Donnerstag auf dem 24. akademischen Seminar des International Finance Forum (IFF).

Zu Beginn des Seminars stellte Nakao seine Memoiren „The Rise of Asia" vor: Perspectives and Beyond" (veröffentlicht im Juli 2022 und verfügbar auf der Website der ADB), in dem er auf seine Amtszeit bei der Asiatischen Entwicklungsbank zwischen 2013 und 2020 zurückblickt.

Das IFF lud auch renommierte Wirtschaftswissenschaftler ein, um aktuelle Herausforderungen und Chancen in Asien zu diskutieren. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Professor Justin Yifu Lin von der Universität Peking, Daniel Runde, Senior Vice President des Center of Strategic and International Studies (CSIS), und Hoe Ee Khor, Chefökonom des ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO Asia).

Industrialisierung, technologische Entwicklung, demografische Dividende und Globalisierung seien die treibenden Kräfte für den Aufstieg Asiens, so Nakao.

„Es gibt keinen asiatischen Konsens", sagte Nakao, „aber wirksame politische Maßnahmen, starke Institutionen, die Entschlossenheit der Regierungen bei der Einführung von Reformen, die Fähigkeit zu lernen und eine klare Vision für die Zukunft, die oft von vorausschauenden Führungspersönlichkeiten vertreten wird, sind wichtig."

Justin Lin von der Universität Peking sagte, dass Standard-Wirtschaftstheorien wie der Washington Consensus nicht zwischen entwickelten Volkswirtschaften und Schwellenländern unterschieden.

„Es ist wichtig, eine asiatische Stimme in der Weltgemeinschaft zu haben", sagte Lin.

Das dynamische Wachstum Asiens in den letzten Jahrzehnten und der wachsende Anteil am globalen BIP, der in den letzten 50 Jahren von 4,1% auf 24 % gestiegen ist, erklären den Erfolg der Region am besten, so Lin.

Die Diskussionsteilnehmer waren sich auch einig über die wichtige Rolle der Regierung bei der innovationsgetriebenen Entwicklung Asiens, bei der Förderung von Bildung, dem Einsatz von Investitionen, dem Schutz des geistigen Eigentums und dem Privatsektor.