Finanzaufsichtsbehörde der ADGM veröffentlicht Leitlinien für die Regulierung und Beaufsichtigung virtueller Vermögenswerte

In Anerkennung der transformativen Kraft der Branche für virtuelle Vermögenswerte (VA) und ihres Potenzials, den Zugang zu innovativen Finanzdienstleistungen zu erleichtern, legt die FSRA der ADGM ihre Erwartungen und Risikobereitschaft für die Regulierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte dar.

Auf der Grundlage ihres umfassenden Rechtsrahmens für virtuelle Vermögenswerte können die Grundsätze die Zusammenarbeit der FSRA mit anderen Regulierungsbehörden unterstützen und die breite Öffentlichkeit darüber informieren, wie sie auf die zugrunde liegenden Risiken in diesem Sektor reagiert.

Abu Dhabi, VAE, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), das internationale Finanzzentrum der VAE-Hauptstadt, gab heute bekannt, dass die Finanzaufsichtsbehörde der VAE, die Financial Services Regulatory Authority (FSRA), Leitprinzipien zu ihrem Ansatz für die Regulierung und Beaufsichtigung virtueller Vermögenswerte veröffentlicht hat, um ihre Erwartungen an die Anlageklasse und die Dienstleistungsanbieter in diesem Sektor zu umreißen.

Die Grundsätze sind eine leicht zugängliche und einfach zu befolgende Ergänzung des umfassenden ADGM-Rechtsrahmens für Aktivitäten im Bereich virtueller Vermögenswerte. Sie zielen auch darauf ab, die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt zwischen der FSRA und anderen Behörden sowohl in den VAE als auch weltweit zu verbessern. Darüber hinaus können die Leitprinzipien die Anlegergemeinschaft und die Öffentlichkeit darüber informieren und aufklären, welche Regulierungsmaßnahmen die FSRA ergreifen kann, um die zugrunde liegenden Risiken zu erkennen und darauf zu reagieren.

Im Einzelnen geben die Grundsätze die Risikobereitschaft und die Prioritäten der FSRA für den Sektor wieder, wobei jeder Grundsatz eine der wichtigsten Säulen des ganzheitlichen Ansatzes der ADGM abdeckt, nämlich: ein solider und transparenter Regulierungsrahmen, hohe Zulassungsstandards, die Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen, eine risikosensible Aufsicht, Durchsetzungsbefugnisse bei Verstößen gegen die Vorschriften und die Verpflichtung zur internationalen Zusammenarbeit. Sie sind daher von besonderer Bedeutung für potenzielle Bewerber bei der ADGM und für andere Regulierungsbehörden, die sich für diesen Bereich interessieren.