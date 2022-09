Expansion in die USA Berger Logistik übernimmt Speditionsunternehmen Super T Transport in Idaho

Wörgl, 13. September 2022 (ots) - Berger goes USA: Die Berger Logistik GmbH

treibt die internationale Expansion weiter voran und übernimmt das

US-amerikanische Speditionsunternehmen Super T Transport Inc. mit Firmensitz in

Idaho Falls, Idaho. Super T Transport ist spezialisiert auf temperaturgeführte

Transporte und verfügt über eine hochqualitative Flotte, die zu den am

schnellsten wachsenden im Westen der Vereinigten Staaten zählt. Über den

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Mit dem Markteintritt in die USA weitet Berger Logistik nicht nur seine globale

Marktpräsenz aus, sondern bietet ein kundenorientiertes, qualitäts- und

performancegetriebenes Dienstleistungsangebot mit Schwerpunkt auf die westlichen

Staaten der USA an, einer außerordentlich attraktiven Wachstumsregion mit großem

Marktpotenzial. Die Firmenzentrale in Idaho Falls, Idaho und die Niederlassungen

in Hyrum, Utah und Phoenix, Arizona mit den Mitarbeitenden werden von Berger

Logistik und dem bestehenden Managementteam fortgeführt.