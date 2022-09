Cewe besetzt Chefposten mit Yvonne Rostock

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe hat eine neue Chefin gefunden. Spätestens zum 1. April 2023 werde Yvonne Rostock (50) die CEO-Funktion und die Gesamtverantwortung für den Vertrieb der Cewe-Gruppe übernehmen und damit die Nachfolge in diesen Funktionen von Christian Friege antreten, teilte der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit.

Rostock ist den Angaben zufolge seit Anfang 2019 Managing Director der Coty-Gruppe und verantwortet dort in der DACH-Region die Bereiche Prestige und Consumer Beauty. Zuvor arbeitete sie fast zwei Jahrzehnte in verschiedenen Managementfunktionen im In- und Ausland für L'Oréal. Ihre Karriere habe sie 1998 bei Henkel begonnen, hieß es weiter.