Riskanter Kurs, Kommentar zur US-Geldpolitik von Peter De Thier

Frankfurt (ots) - In einer Zeit, in der die wirtschaftliche Entwicklung von den

Folgen einer globalen Pandemie, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und

geopolitischer Unsicherheit geprägt ist, ist es nicht leicht, akkurate Prognosen

zu erstellen. Gleichwohl sorgte der jüngste US-Verbraucherpreisindex insofern

für eine gewisse Erleichterung bei Ökonomen, als er nach Ansicht der meisten

Volkswirte zu signalisieren scheint, dass die Inflation ihren Höhepunkt

überschritten haben dürfte. Doch ist dem wirklich so, oder ist der Rückgang der

CPI-Gesamtrate, die nun zwei Monate in Folge nachgegeben hat, kaum mehr als ein

Silberstreif am Inflationshorizont?



Entscheidend dafür, dass sich der Preisauftrieb verringert hat, ist der Rückgang

der Energie- und speziell der Benzinpreise, die während des Sommers nicht nur

die Reisepläne, sondern das gesamte Konsumverhalten der Haushalte beeinflusst

haben. Wird diese höchst volatile Komponente ausgeklammert, dann bleibt die

Inflation im historischen Vergleich weiter hoch - getrieben von steigenden

Lebensmittelpreisen, Wohnkosten und Kosten der Krankenversorgung.