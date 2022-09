Die Metaverse-Erlebnishalle von CIFTIS zog viele Besucher an, da sie unter anderem mit der virtuellen XR-Drehtechnologie, der brillenlosen 3D-Technologie und dem holografisch-interaktiven Raum ein tiefgreifendes Reiseerlebnis für das Publikum bot.

PEKING, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Auf der soeben zu Ende gegangenen China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2022 haben zahlreiche Hightech-Unternehmen ihre digitalen Technologien und Produkte vorgestellt, die Chancen für eine innovative Entwicklung des Handels mit digitalen Dienstleistungen bieten.

Viele Aussteller der Metaverse-Erlebnishalle sind der Meinung, dass die CIFTIS eine Brücke für das Metaversum in den Dienstleistungsmarkt auf Verbraucherebene geschlagen hat.

Auf der Ausstellungsfläche für Telekommunikations-, Computer- und Informationsdienste im Shougang Park, dem Veranstaltungsort der CIFTIS 2022, sind an den Ständen fast aller Aussteller Roboter in verschiedensten Formen zu sehen, die als Werbebotschafter für die Aussteller fungieren, indem sie ihre verschiedenen Fähigkeiten zeigen.

Auch zahlreiche praktische Produkte aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing, 5G, Blockchain und andere fortschrittliche Technologien wurden auf der Veranstaltung vorgestellt.

Laut Feng Ming, einem Arzt des Peking Union Medical College Hospital (PUMCH), stellte das PUMCH auf der diesjährigen CIFTIS den tragbaren intelligenten Neuronavigations-Roboter vor, der gemeinsam mit dem Tencent AI Lab und dem Institute of Automation der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelt wurde.

Die Navigationsplattform dieses Roboters integriert die chirurgische Technologie und die Erfahrung des Neurochirurgie-Teams des PUMCH. In Kombination mit der präoperativen Bildgebung kann sie den Ärzten helfen, intraoperative Läsionen zu lokalisieren und mit dem Roboterarm Punktionsoperationen durchzuführen, was den Schwierigkeitsgrad und die Genauigkeit der Operation weiter verringert.

Auch der digitale Yuan machte auf der Veranstaltung eine gute Figur, und viele Bank-, Versicherungs- und Fintech-Unternehmen stellten ihre e-CNY-Produkte auf der Ausstellungsfläche für Finanzdienstleistungen aus.

Die Bank of China hat eine digitale RMB-Geldbörse auf den Markt gebracht. Nach Angaben eines Mitarbeiters am Stand der Bank kann die Geldbörse älteren Menschen, Kindern und anderen Gruppen, die nicht gut mit dem Handy bezahlen können, helfen, ihre Einkäufe ohne Bargeld zu bezahlen.

Die CIFTIS habe dazu beigetragen, die Distanz zwischen Finanzinstituten, Menschen und dem digitalen RMB zu verkürzen, und durch die interaktiven Aktivitäten in der Ausstellung könne das Publikum die Sicherheit, den Komfort und die Effizienz des digitalen RMB intuitiver erleben, was für die Anwendung des „digitalen RMB plus" hilfreich sei, erklärten die Aussteller.

