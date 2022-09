Suvoda kündigt auf der DPHARM Disruptive Innovations Conference Free-Picking für JIT Clinical Trial Distribution an

Jagath Wanninayake, Präsident und CEO von Suvoda, ist einer der Hauptredner bei DPHARM und spricht über Innovation Without Disruption.

PHILADELPHIA, Sept. 14, 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heute auf der 12. jährlichen DPHARM Disruptive Innovations Conference in Boston seine neuen Free-Picking-Funktionen bekannt, die in seiner neuesten Version des Interactive Response System (IRT) enthalten sind, das für die Patientenrandomisierung und das Lieferkettenmanagement verwendet wird.