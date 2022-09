UNABHÄNGIGE WISSENSCHAFTLICHE STUDIE ZEIGT, DASS PFAS IN ADVANCED IN-MOLD FLUORIERTEN BEHÄLTERN VON IPACKCHEM NICHT NACHGEWIESEN ODER AUSGELAUGT WERDEN

Paris (ots/PRNewswire) - Eine unabhängige Studie, die von Environmental

Standards, Inc. konzipiert und überwacht und von Pace Analytical Services LLC

durchgeführt wurde, ergab, dass keine PFAS nachgewiesen oder in den Inhalt der

proprietären Advanced In-Mold Fluorinated (IMF)-Behälter von IPACKCHEM

ausgelaugt wurden.



"Diese Studie bestätigt, dass das fortschrittliche IMF-Barriereverfahren von

IPACKCHEM Verpackungen schafft, die sicher und nachhaltig sind, und eine Lösung

für das Auslaugen von PFAS aus fluorierten Behältern darstellt. Wir sind davon

überzeugt, dass unsere Technologie und unser Verfahren dazu beitragen können,

die Vorteile von fluorierten HDPE-Verpackungen zu nutzen und gleichzeitig die

öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen", so JP Morvan, der CEO von

IPACKCHEM.