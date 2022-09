Adyen führt als erstes Unternehmen in Europa den Real Time Account Updater mit Visa ein

„Für die Verbraucher kann es frustrierend sein, wenn sie ihre neuen Kartendaten bei mehreren Händlern aktualisieren müssen, und das kann zu einer schlechten Erfahrung für diese Kunden führen", betonte Neil Caldwell, SVP, Händlervertrieb & Akquisition für Europa bei Visa. „Mit Real Time VAU können die Kunden von Adyen diese Hindernisse umgehen und den Bezahlvorgang reibungslos gestalten. Adyen war über die Jahre ein wunderbarer Partner und wir freuen uns, dass sie mit uns in Europa starten."

AMSTERDAM, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), die weltweite Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen, hat heute die Ausweitung des Real Time Visa Account Updater (VAU) auf Europa angekündigt. Als erste Plattform, die eine Real Time VAU-Abdeckung in Europa mit Visa anbietet, wird Adyen seinen Kunden helfen, den Umsatz und die Bewilligungsquoten von Card-on-File-Zahlungen zu erhöhen, indem es Visa-Konten automatisch in Echtzeit aktualisiert. Dies wiederum verhindert unfreiwillige Abwanderung, und da Adyen automatisch eine Verbindung zu den Aktualisierungsdiensten der Systeme herstellt, ist keine Integration erforderlich.

„Wir freuen uns sehr, die erste Finanztechnologieplattform zu sein, die Real Time VAU mit Visa in Europa anbietet", so Kamran Zaki, COO bei Adyen. „Unternehmen, die Kunden in Europa haben, können mithilfe von Echtzeit-Kontoaktualisierung sicherstellen, dass sie die höchsten Bewilligungsquoten erhalten und gleichzeitig eine nahtlose Erfahrung für ihre Kunden ermöglichen."

Diese Funktion, die bisher nur in Nordamerika verfügbar war, ermöglicht es den Unternehmen, die gespeicherten Kartendaten ihrer Kunden in Echtzeit zu aktualisieren. Wenn ein Händler eine Zahlung einreicht, überprüft Real Time VAU sofort die neuesten Kartendetails. Wenn es ein Update gibt, ersetzt Real Time VAU sofort die Zahlungsaufforderung durch die aktualisierten Kartendetails. Dies alles geschieht während der Bearbeitung der Zahlung und erscheint als eine einzige Transaktion.

Real Time VAU ist Teil der RevenueAccelerate-Produktsuite von Adyen. Durch den Einsatz von Daten und maschinellem Lernen können die Unternehmen mehr Umsatz erzielen, indem sie die Bewilligungsquoten erhöhen, ein besseres Kundenerlebnis schaffen, die unfreiwillige Abwanderung reduzieren und die Zahlungskosten senken. Adyen bietet bereits seit 2017 den Real Time Account Updater mit einer Reihe von internationalen Kartennetzwerken an.

Weitere Informationen zu RevenueAccelerate finden Sie hier .

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Adyen verbessert und erweitert sein Produktangebot kontinuierlich im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit. Neue Produkte und Funktionen werden über Pressemitteilungen und Produkt-Updates auf der Website des Unternehmens angekündigt.