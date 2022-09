Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten startet

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten starten an diesem Mittwoch (16.30 Uhr) in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Angesichts der hohen Inflation birgt die Tarifrunde Konfliktpotenzial zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Bei den Positionen lagen die Parteien vor den Verhandlungen weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von einem Jahr - als Erhöhung, die dauerhaft in die Tariftabellen einfließt. Während die IG Metall die Kaufkraft gerade jetzt gestärkt sehen will, verweisen die Arbeitgeber auf ihre wachsende Kostenlast. Der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Joachim Schulz, sah Mitte Mai bereits "eigentlich keine Spielräume für Lohnerhöhungen"./rwi/DP/zb