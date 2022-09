Die angesprochene inverse SKS-Formation befindet sich offenbar kurz vor ihrer Auflösung, die um 1,4797 AUD verlaufende Nackenlinie stellt kurzzeitig aber noch eine hohe Hürde dar. Trotzdem lässt sich auf Wochensicht bereits ein Kursplus von gut einem halben Prozent erkennen, für eine nachhaltige Auflösung bedarf es jedoch eines Schlusskurses oberhalb von 1,4820 AUD. Nur in diesem Szenario könnte sich zusammen mit dem Verlaufstief aus Anfang April dieses Jahres um 1,4321 AUD ein Doppelboden durchsetzen und zu einem Trendwechsel führen.

Auf Startposition

Tagesschlusskurse oberhalb von 1,4820 AUF würden die Annahme einer erfolgreichen Auflösung der inversen SKS-Formation nähren, Zugewinne an 1,4943 AUD und darüber an den 50-Tage-Durchschnitt bei 1,5046 AUD wären dann möglich. Eine überschießende Welle könnte sogar an 1,5175 AUD heranreichen. Ein Kurssturz unter das Niveau der rechten Schulter von 1,4560 AUD sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario könnten nämlich noch einmal die Jahrestiefs um 1,4284 AUD angesteuert werden.