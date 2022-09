Die Coronavirus-Krise hat die Luftfahrtbranche durcheinandergewirbelt. Mit milliardenschweren Staatshilfen wurden Pleiten von Groß-Airlinekonzernen wie Air France-KLM oder der Lufthansa verhindert. Das wirkt nun nach.

Hier Aktien provisionsfrei kaufen

Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr wird das Fliegen bald spürbar teurer: "Wir werden nicht wieder heruntergehen zu den Niveaus, die wir vor der Pandemie gesehen haben", erklärte der Konzernlenker. Das zum Teil niedrige Preislevel mit Ticketpreisen von 10 bis 20 Euro sei unverantwortlich gewesen, unterstrich er.

Spohr blickt voraus: "Wir werden in den nächsten Jahren sehr stabile oder vielleicht sogar steigende Ticketpreise sehen." Für das allgemeine Geschäft an sich sei er aber zuversichtlich gestimmt, so der Lufthansa-Chef weiter. Die Kranich-Airline war in der Corona-Krise mit Milliardenhilfen vom Bund gestützt worden, musste aber ihren Platz im Dax räumen und notiert nun im MDAX.

Lufthansa-Aktie vor wichtigem Test

Die Aktie der Lufthansa steck mittelfristig in einem Abwärtstrend, steht nun aber vor einem Test der Abwärtstrendlinie bei rund 6,50 Euro. Dort verläuft auch aktuell die 200-Tagelinie (rot). Der MACD (Momentum) dreht ebenfalls nach oben und stützt den jüngsten Aufschwung. Die nächste Unterstützung liegt bei 5,70 Euro.