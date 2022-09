HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Oracle mit "Hold" und einem Kursziel von 72 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Rückgang der Marktanteile des Software-Herstellers sei nicht so arg wie es scheine, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch sei die Stimmung unter den Kunden für Cloud-Angebote im Prinzip gut. Allerdings sei das "geschlossene" Cloud-System von Oracle als Geschäftsmodell nicht gerade günstig, denn es erschwere auf Kundenseite den Entscheidungsprozess bei einem Wechsel auf die Cloud./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Oracle Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,33 % auf 76,51EUR erreicht.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 72 US-Dollar