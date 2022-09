Die Historie der Krypto-Währungen ist in Sachen Futures noch sehr kurz. Dennoch lässt sich bereits erkennen, dass die Leveraged Funds als Trendtreiber fungieren und wir uns an ihnen am ehesten orientieren können. In diesem Video ziehe ich einen aktuellen Vergleich zwischen Bitcoin und Ethereum: https://youtu.be/n9M0VfElucg

Bei beiden Krypto-Währungen sind die Leveraged Funds auf die Kaufseite gewechselt. Oft bewegt sich der Kurs dann auch in diese Richtung. Beim Bitcoin ist jedoch die 18000-Dollar-Marke zu beachten. Sollte diese durchbrochen werden, muss losgelöst von der mittelfristig positiven Perspektive mit einem kurzweiligen Sell-Off bis ca. 12000 Dollar gerechnet werden. Aus dem Grund bietet es sich aus unserer Sicht an, noch Pulver trocken zu halten und lediglich mit kleinen Tranchen erste Positionen einzugehen.

