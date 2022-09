JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 58 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Staplerhersteller und Logistikdienstleister habe für das dritte Quartal eine heftige Gewinnwarnung ausgesprochen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Gesamtjahr lege ferner ein schwaches Schlussquartal nahe. Es hake vor allem im Segment der Lieferkettenangebote (Supply Chain Solutions). Mittelfristig dürften sich die Margen aber wieder erholen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 22:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 22:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -6,42 % auf 29,90EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m