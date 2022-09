DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 145 Euro belassen. Der Industriekonzern sei gut positioniert, um angesichts der herrschenden Energiekrise von einer "Effizienzwelle" im Energiegeschäft zu profitieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Portfolio aus Elektrifizierung, Automation und Software sei attraktiv./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,73 % auf 126,7EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m