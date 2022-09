United Lithium Corp. leitet Bohrungen im Lithiumprojekt Kietyönmäki in Finnland ein und erweitert seine Konzessionsflächen

Vancouver, British Columbia, 13. September 2022 – United Lithium Corp. (CSE: ULTH ; OTC: ULTHF ; FWB: 0UL A) („ULTH“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass mit den Bohrungen im Lithiumprojekt Kietyönmäki („Kietyönmäki“ oder das „Projekt“) in Finnland begonnen wurde. Ein erstes, zehn Löcher umfassendes Bohrprogramm ist geplant, wobei die Löcher eine durchschnittliche Länge von 100 Meter aufweisen sollen. Dieses Bohrprogramm soll die aktuellen geologischen Kenntnisse über das Projekt bestätigen und ausreichendes geologisches Datenmaterial liefern, um einen Mineralisierungskörper von mehr als 500.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von über 1 % Li2O zu modellieren. Sofern die Bohrergebnisse positiv ausfallen, kann in weiterer Folge mit einem 400 Meter umfassenden Bohrprogramm begonnen werden. Die unmittelbare Umgebung des Lithiumpegmatits bei Kietyönmäki wird anhand eines Programms zur Beprobung der Gesteinsoberfläche mit 250 Probenentnahmestellen genauer erkundet.

Abbildung 1: Frühere Bohrungen und Probenahmen im Bereich des Hauptgesteinsgangs im Lithiumprojekt Kietyönmäki

Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass das Lithiumprojekt Kietyönmäki um zusätzlich 535 Hektar erweitert wurde. Damit vergrößert sich die Konzessionsfläche des Projekts auf insgesamt 900 Hektar.

Abbildung 2: Standort des Projekts Kietyönmäki

Abbildung 3: Explorationsclaims im Projekt Kietyönmäki und „reservierte“ Gebiete

Abbildung 4: Geplante Ansatzpunkte der Bohrlöcher

Bei den vor kurzem auf dem Gelände von Kietyönmäki durchgeführten Arbeiten wurden 45 Gesteins- und Geröllproben zur Analyse ausgewählt. Die Ergebnisse werden nach Vorliegen veröffentlicht.

Abbildung 5: Ortsgebundener Felsbrocken aus Pegmatit

Abbildung 6: Pegmatit durchschneidet das Wirtsgestein Amphibolit im Lithiumprojekt Kietyönmäki

Das Unternehmen betreibt sowohl in Europa als auch in Nordamerika mehrere aussichtsreiche Lithiumprojekte, um sich langfristig als nachhaltiger Lieferant von Lithium für den Wachstumsmarkt der Lithiumionenbatterien zu positionieren.

Mark Saxon (FAusMM), der technische Berater des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure or Mineral Projects) die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen erstellt bzw. geprüft.