Wenn ein renommierter Medizin-Professor und Forscher von “einzigartigen Entwicklungen” spricht, sollte man genau hinhören. Mit diesen Worten lobte Professor Chezy Barenholz vor Kurzem die neuartige Verabreichungsform von CBD (Cannabinoid / Cannabis) mittels der innovativen LPT-Plattform, die Prof. Barenholz zusammen mit Innocan Pharma entwickelt. Doch was steckt hinter der LPT-Plattform und welche Vorteile birgt diese Verabreichungsform gegenüber herkömmlichen Methoden in der CBD-Therapie?

Vorteile von CBD-geladenen Liposomen

Prof. Barenholz, der Haupterfinder des Krebsmedikaments Doxil (das erste von der FDA zugelassene Nano-Medikament), ist Leiter des Labors für Membran- und Liposomenforschung an der Abteilung für Biochemie der Hebräischen Universität Hadassah Medical School in Jerusalem. In den vergangenen vier Jahren haben Barenholz und sein wissenschaftliches Team in Zusammenarbeit mit Innocan Pharma neue, pharmazeutische CBD-Lösungen erforscht.

Der Fokus lag dabei auf der Lösung eines bekannten Problems: Bei der oralen Verabreichung wird das CBD von der Leber abgebaut, bevor es seine volle Wirkung entfalten kann. Mit der LPT-Verabreichungsplattform von Innocan Pharma (WKN: A2PSPW) kann dagegen eine subkutane Injektion gegeben werden, die eine langsame und kontrollierte Freisetzung von CBD über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen ermöglicht.

Die dahinterliegende Technologie, die Innocan Pharma zum Patent angemeldet hat, lautet LPT Plattform. Durch die Verabreichung von CBD, das in Liposomen verkapselt ist und injiziert wird, könnte eine lang anhaltende CBD-Konzentrationen und Bio-Verfügbarkeit im Körper erzielt werden. Diese hätte eine weitaus effektivere und kontinuierliche, therapeutische Wirkung als bestehende Verabreichungsmethoden.

Laut Prof. Barenholz sind "CBD-haltige Medikamente sicherer und länger haltbar als herkömmliche Alternativen wie Steroide und können dem Gehirn und dem zentralen Nervensystem effektiv zugeführt werden."

Die ersten präklinischen Studien und Test-Ergebnisse zu den LPT-CBD beladenen Liposomen sind sehr vielversprechend: Bisherige Tests an kleinen und großen Tieren (Hunden) haben gezeigt, dass das Medikament das Potenzial hat, wirksam und weniger toxisch zu sein als andere Medikamente, die zur Behandlung der gleichen Indikationen eingesetzt werden.