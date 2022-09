München (ots) -



Die hohe Nachfrage und die Inflation wirken sich auch auf das Reisen in den

Herbstferien aus - die Preise für Hotels und Flüge steigen weltweit. Das ergab

eine Untersuchung von CHECK24.





Die Höhe des Preisanstiegs ist von der jeweiligen Destination abhängig.Innerhalb Deutschlands sind die Hotelpreise für die Herbstferien in Berlin (plussechs Prozent) und Stuttgart (plus neun Prozent) nur geringfügig gestiegen -verglichen mit 2019 (vor der Coronapandemie).1) Städte wie Hannover (+49Prozent) und Düsseldorf (+42 Prozent) verzeichnen dagegen stark angestiegeneHotelpreise. Die günstigsten Durchschnittspreise für eine Hotelübernachtung inden beliebtesten deutschen Städten finden Verbraucher*innen in Leipzig (118 Europro Nacht) und Dresden (119 Euro pro Nacht).Auch innerhalb der EU sind die Hotelpreise gestiegen. In den beliebten ZielenAmsterdam (+26 Prozent) und Paris (+17 Prozent) ist der Preisanstieg imVergleich zum Herbst 2019 sehr groß. Andere europäische Hauptstädte sind dagegennur leicht teurer geworden. Die Hotelpreise in Prag (plus sechs Prozent), Wien(plus zwei Prozent) und Barcelona (plus vier Prozent) sind fast identisch zu2019.Auch international gibt es große Preisveränderungen im Vergleich zu 2019.Vergleichsweise gering ist der Anstieg in den Top 10 der beliebtestenDestinationen in New York (+19 Prozent) und Istanbul (+22 Prozent). In Dubai(+79 Prozent), Hurghada (+74 Prozent) und Las Vegas (+69 Prozent) sind diePreise für die Herbstferien dagegen sehr stark gestiegen.Eine genaue Übersicht finden Sie hier. (http://www.check24.de/files/p/2022/7/d/c/17983-2022_09_09_uebersicht_hotel_herbstferien.pdf)"Wir sehen teilweise sehr hohe Anstiege bei den Hotelpreisen gerade zurFerienzeit" , sagt Markus Gössler, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Dennochgibt es nach wie vor viele günstige Reiseziele mit einer geringen Preiserhöhung.Die Preise in Palma sind beispielsweise seit 2019 nur geringfügig teurergeworden. Frühzeitig buchen und Preise vergleichen lohnt sich." Durch einenPreisvergleich über CHECK24 können Verbraucher*innen bis zu 55 Prozent fürdasselbe Zimmer sparen.Herbstferien: Flüge nach Irland, Österreich und Großbritannien günstig - hoherPreisanstieg für SpanienDie Flugpreise sind im Vergleich zu 2019 für alle Destinationen angestiegen.Einen hohen Preisanstieg für die Herbstferien gibt es für Flüge nach Spanien