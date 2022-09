Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Knapp ein Prozent der Erwerbstätigen haben sich wegen "Long-Covid" krankschreiben lassen. Das zeigt eine neue Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Insgesamt ist seit Pandemiebeginn mehr als jeder Fünfte durchgängig erwerbstätige AOK-Versicherte im Zusammenhang mit einer akuten Covid-19-Erkankung ausgefallen. In der Folge waren 3,8 Prozent dieser Personen aufgrund einer Long-Covid- oder Post-Covid-Symptomatik arbeitsunfähig, das entspricht etwa 0,9 Prozent aller erwerbstätigen AOK-Versicherten. Während eine akute Covid-19-Infektion mit durchschnittlich 9,5 krankheitsbedingten beruflichen Ausfalltagen verbunden war, waren es bei Beschäftigten mit einer anschließenden Long-Covid oder Post-Covid-Symptomatik fast sieben Wochen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Detaillierte Auswertungen zeigen große Unterschiede hinsichtlich der verschiedenen Virusvarianten: So waren in der jüngsten, seit Frühjahr 2022 durch die Omikron-Variante geprägten Krankheitswelle nur 2,1 Prozent der Beschäftigten wegen Long-Covid oder Post-Covid krankgeschrieben, während es beim Vorherrschen der Delta-Variante noch 6,3 Prozent waren. "Damit gibt es aktuell zwar ein geringeres Risiko für eine mögliche anschließende Long-Covid- bzw. Post-Covid-Symptomatik. Die erkrankten Beschäftigten waren aber auch in der Omikron-Welle noch schwer beeinträchtigt und fehlten durchschnittlich mehr als fünf Wochen am Arbeitsplatz. Da aktuell nur wenig über die Covid-bedingten Langzeitfolgen bekannt ist, sollte weiterhin gelten, sich und andere bestmöglich vor einer Covid-19-Infektion zu schützen", sagte Helmut Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. In den zurückliegenden 29 Monaten (1. März 2020 bis 31. Juli 2022) haben insgesamt 1,8 Millionen durchgängig bei der AOK versicherte Beschäftigte im Zusammenhang mit einer akuten Covid-19-Infektion in ihren Unternehmen gefehlt, das entspricht 22,5 Prozent.In der Phase, in der die sogenannte Delta-Variante dominierte (Oktober bis Dezember 2021), gab es dabei verhältnismäßig mehr, absolut betrachtet jedoch weniger von Long-Covid oder Post-Covid Betroffene als in der Phase, in der die Omikron-Variante vorherrschte (Februar bis April 2022). So wurden im Rahmen einer jeweils dreimonatigen Nachbeobachtungszeit in der Delta-Welle 6,3 Prozent von den mehr als 200.000 akut Covid-19-erkrankten Beschäftigten wegen Long-Covid oder Post-Covid arbeitsunfähig geschrieben.