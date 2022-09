Dow Jones: Kursziel 26.700 Punkte?

Ask 0,80

Das bisherige Korrekturtief wurde bei 29.653,29 Zählern markiert. Wird dieses Tief unterschritten, reicht ein Minus von rund 10 % aus, um die 26.700er Marke zu erreichen. Ist das möglich? Natürlich! Ist das realistisch? Auch. Ist das wahrscheinlich? Gute Frage.

Wie stark fällt eine mögliche Herbstkorrektur aus?

Grundsätzlich ist es so, dass uns mit dem Herbst noch eine saisonal schwierige Börsenphase bevorsteht. Torsten Ewert hatte erst kürzlich erneut darauf hingewiesen, dass der September der statistisch schlechteste Börsenmonat ist (siehe „Come back in September?“). Allerdings schrieb Torsten Ewert auch: Der DAX erzielt zwar im September seinen schlechtesten Durchschnittswert aller Monate, doch liegt dieser bei einem Minus von „nur“ 2,04 %.

Es müsste also schon ein weit überdurchschnittlich schlechter Herbst bzw. September werden, damit der Dow Jones im Rahmen der Saisonalität um 17,5 % fällt. Wir haben allerdings erst kürzlich erlebt, wie schnell ein Aktienindex um mehr als 12 % nachgeben kann (siehe „Ist das der finale Sell-Off?“).

Wie weit ist die Geldpolitik bereits eingepreist?

Und die Notenbanken werden die Geldpolitik weiter straffen, die Leitzinsen weiter erhöhen und dem Markt über den Abbau der Anleihebestände der US-Notenbank weiter Liquidität entziehen. Inzwischen hat es Meldungen gegeben, dass auch die EZB darüber nachdenkt, ihre Notenbankbilanz zu verkürzen, indem Geld aus auslaufenden Anleihen nicht mehr reinvestiert wird. Eine Diskussion darüber soll laut Insidern auf einer Sitzung des EZB-Rats im Oktober stattfinden. Solche Entwicklungen sind eine schwere Belastung für die Aktienmärkte.

Allerdings wurde ein sehr großer Teil dieser Entscheidungen an den Börsen bereits eingepreist. Und Zacks Investment Management wies kürzlich mit folgender Tabelle darauf hin, dass in der Vergangenheit steigende (Leit-)Zinsen nicht zu fallenden Aktien geführt haben, sondern das Gegenteil der Fall war: