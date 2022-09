Ethereum “The Merge”: Eine “Buy the rumour sell the fact” Story

Es wird also ernst: Das lange vorbereitete Upgrade der Ethereuem Blockchain, genannt “The Merge”, wird vom Markt noch für diese Woche erwartet. Die Umstellung auf den Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus wird den Energieverbrauch um 99.95% reduzieren. Das Upgrade schont aber nicht nur die Umwelt, es erhöht insbesondere die Schnelligkeit und Skallierbarkeit. Mittelfristig soll die Ethereum Blockchain 100,000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Das ist wichtig, um sich als Herzstück des Web3 und einer künftigen Token Economy zu etablieren.



Doch was heisst das für Investoren im ETH-Token?

Da die Schaffung neuer Ether für das Mining wegfällt und die für das Staking im PoS Verfahren benötigten Ether teilweise durch Vernichtung besteheneder Einheiten kompensiert wird, sinkt die Neuschaffung von Ether von derzeit rund 4.3% p.a. um rund 90% auf nur noch 0.43%. Das bringt deflationäre Effekte mit sich, die sich grundsätzlich positiv auf den Kurs auswirken sollten.

Dennoch bin ich kurzfristig bearish und erwarte einen “buy the rumour, sell the fact” Effekt. Jeder erwartet, dass der Upgrade reibungslos durchgeht und ist von den Vorzügen überzeugt. Die kurzfristigen Effekte sind also längst im Kurs eingepreist: Ether hat seit dem Sommer-Low mehr als 50% zugelegt und einige Investoren könnten gerade den erfolgreichen Upgrade abwarten, um Kasse zu machen. Und den Kurs des ETH Token damit unter Druck bringen.

