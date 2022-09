Deutliches Umsatzwachstum in beiden Segmenten; Starkes Ergebniswachstum erreicht; Prognosen bestätigt



Mit dem dynamischen Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 15,8 % auf 97,02 Mio. EUR (VJ: 83,82 Mio. EUR) hat die MS Industrie AG im ersten Halbjahr 2022 unsere Erwartungen erfüllt. Erwartungsgemäß war die Gesellschaft dabei in der Lage, die Corona-bedingte Umsatzlücke der Vorjahre vollständig zu schließen. Mit dem dynamischen Umsatzanstieg wurde, auf Basis des aktuellen Konsolidierungskreises, sogar das beste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erreicht. Beide Geschäftsbereiche Powertrain und Ultrasonic haben hierzu gleichermaßen beigetragen.



Im Powertrain-Segment legten die Umsätze, als Folge einer hohen Nachfrage des Großkunden Daimler Trucks sowie infolge des Serienanlaufs bei neuen Kunden (Traton, Liebherr), um 15,2 % auf 69,87 Mio. EUR (VJ: 60,68 Mio. EUR) deutlich zu. Der MS-Großkunde Daimler Trucks hatte im ersten Halbjahr 2022 die Absatzzahlen in der EU30-Region, trotz Störungen bei den Lieferketten, um 14,6 % deutlich steigern können, was sich auch positiv auf die Auftragslage der MS Industrie ausgewirkt hatte.



Im Ultraschall-Segment kletterten die Umsätze ebenfalls deutlich um 17,7 % auf 27,31 Mio. EUR (VJ: 23,20 Mio. EUR). Nach Unternehmensangaben wurde dabei insbesondere bei den 'Ultraschall-Serienmaschinen' sowie bei den 'Ultraschall Systemen und Komponenten' jeweils deutliche Wachstumsraten erreicht, wohingegen im Sondermaschinen-Bereich noch eine verhaltene Auslieferungssituation vorherrschte. Hier machte sich die Lieferketten- Problematik bemerkbar. Mittlerweile verzeichnet die MS Industrie AG auch in diesem Teilsegment einen deutlichen Nachfrageanstieg, da die Modellpaletten bei den OEM's wieder ausgebaut werden.



Sowohl auf EBITDA als auch auf EBIT-Basis liegt eine im Vergleich zum Umsatzanstieg deutlich überproportionale Steigerung vor und es wurden, auf Basis des aktuellen Konzernkreises, jeweils neue Rekordwerte erreicht. Infolge der umgesetzten Restrukturierungen, der allgemein hohen Kostendisziplin sowie aufgrund von Skaleneffekten erhöhte sich das EBITDA auf 10,03 Mio. EUR (VJ: 6,04 Mio. EUR) und das EBIT auf 4,22 Mio. EUR (VJ: -1,04 Mio. EUR).



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 2,45 Euro