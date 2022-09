WIESBADEN (ots) -



- Befragungen zur Feststellung der Bevölkerungszahl bereits weit fortgeschritten

- Statistische Ämter rufen weiterhin zur Teilnahme auf



Ein zentrales Ziel des diesjährigen Zensus ist die Ermittlung präziser

Bevölkerungszahlen für Deutschland, die Bundesländer und die Kommunen. Hierfür

werden Haushalte an zufällig ausgewählten Anschriften befragt - das betrifft

etwa 10,3 Millionen Menschen in Deutschland.





Eine wichtige Grundlage für die Ermittlung der Bevölkerungszahl ist dieFeststellung, wer an diesen ausgewählten Anschriften wohnt. Zuständig sind hierdie kommunalen Erhebungsstellen, die die Durchführung der Befragungen vor Ortumsetzen.Der Präsident des Statistischen Bundesamts, Dr. Georg Thiel, betont: "DieKommunen und die Interviewerinnen und Interviewer machen vor Ort einehervorragende Arbeit. Ich danke ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz. Sieschaffen die Grundlage für einen erfolgreichen Zensus und qualitativ hochwertigeErgebnisse als wichtige Planungsgrundlage für Politik und Gesellschaft."Um alle Rückmeldungen zu erhalten, werden Erinnerungen und Mahnungen versandtTrotz der hervorragenden Arbeit in den Erhebungsstellen konnten nicht mit allenHaushalten an den zufällig ausgewählten Anschriften persönliche Befragungendurchgeführt werden. Für diese Haushalte gibt es die Möglichkeit, dieBeantwortung auf einem anderen Wege nachzuholen.Derzeit werden Erinnerungs- oder Mahnschreiben versandt, die zur Teilnahme anden Befragungen des Zensus auffordern. "Wir brauchen alle Rückmeldungen, um demhohen Qualitätsanspruch der Zensus-Ergebnisse gerecht zu werden", so Dr. Thiel."Daher rufen wir alle Befragten auf, ihrer gesetzlichen Pflicht nachzukommen unddie Fragebogen zu beantworten."In wenigen Fällen überschneiden sich die Beantwortung des Fragebogens und derVersand der Mahnungen, der einen gewissen organisatorischen Vorlauf benötigt. Indiesen Fällen sollte das zuständige Statistische Landesamt (bei der Gebäude- undWohnungszählung) oder die Erhebungsstelle (bei der Befragung von Haushalten undWohnheimen) kontaktiert werden.Weitere Informationen zum Zensus 2022 sowie Bilder zum Abdruck finden Sie aufwww.zensus2022.de. Dort finden Sie auch Musterfragebogen zu den Befragungen desZensus 2022. Bei Interesse vermitteln wir Ihnen gern Interviewpartnerinnen und-partner rund um die Themen des Zensus.Folgen Sie uns auf www.twitter.com/zensus2022!Weitere Auskünfte: www.zensus2022.de/kontaktDie vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind unter https://www.zensus2022.de/DE/Home/_inhalt.html zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5320387OTS: Statistisches Bundesamt