CSL präsentiert neues Forschungs- und Entwicklungs-Zentrum in Marburg (FOTO)

Marburg (ots) - Das neue Zentrum wird nach seiner vollständigen Eröffnung im

Verlauf dieses Kalenderjahres der größte Standort für Forschung und Entwicklung

von CSL unter einem Dach sein. Das hochmoderne Gebäude, das Platz für über 500

Mitarbeitende bieten wird, schafft Raum für Kreativität und wissenschaftlichen

Austausch, auch mit externen Partnern.



Nach drei Jahren Bauzeit stellte das weltweit führende Biotechnologieunternehmen

CSL (ASX:CSL; USOTC:CSLLY) gestern sein neues Zentrum für Forschung und

Entwicklung (F&E) auf dem Gelände des Marburger Industrieparks Görzhausen vor.

Das Investitionsvolumen für das Projekt betrug 150 Millionen Euro. Auf einer

Fläche von rund 40.000 Quadratmetern bietet das Zentrum Platz für bis zu 500

F&E-Mitarbeitende und ist damit das weltweit größte F&E-Zentrum von CSL, das

alle Disziplinen unter einem Dach vereint.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Die Investition in Marburg macht für uns Sinn, denn diese Region hat CSLmitgeprägt", sagte Paul Perreault, CEO und Managing Director von CSL. "Der neueGebäudekomplex wurde mit modernsten Technologien nach strengenNachhaltigkeitskriterien gebaut und wird den Standort Marburg, Mittelhessen undHessen weit über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus zum Leuchtturm derBiotechnologie machen . "Um ein florierendes, lokales Innovations-Ökosystem voranzutreiben, sind 800 qmder Laborfläche für externe Kollaborationen mit Biotech-Startups vorgesehen.Seine strategisch günstige Lage in der Nähe von Universitäten, Instituten undbiomedizinischen Zentren ermöglicht einen effizienten Zugang zu externenTalenten."Das neue Forschungszentrum wird ein optimales Umfeld für Spitzenforschungschaffen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit regionalen Universitäten undaußeruniversitären Forschungseinrichtungen eröffnen", betonte AngelaDorn-Rancke, Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, in einerVideobotschaft. "Es steht damit im Einklang mit dem Anliegen derLandesregierung, Spitzenforschung in Hessen zu fördern und die hessischenHochschulen gemeinsam mit Wirtschaft und Gesellschaft zu führenden undattraktiven Forschungseinrichtungen für qualifizierte Fachkräfte zu machen", soDorn-Rancke weiter."Wissenschaft und Innovation aus Marburg werden uns helfen, die Zukunft von CSLnachhaltig zu gestalten, und wir hoffen, dass sie die Entwicklung der RegionMarburg zu einem weltweit anerkannten Innovationszentrum vorantreiben werden",sagte Dr. Bill Mezzanotte, Head of R&D und Chief Medical Officer von CSL. "Dasneue F&E-Zentrum wird weiterhin eine entscheidende Rolle in der globalen