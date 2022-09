aushaftendes Volumen auf 9,25 Mrd. abgebaut, nur mehr 5,1% Anteil an allen Krediten an private Haushalte.



Wien (APA-ots) - Das aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Kreditvolumen) an private Haushalte hat im 2. Quartal 2022 wechselkursbereinigt um 410 Mio. oder -4,3% abgenommen. Es sank damit innerhalb eines Jahres um 1,59 Mrd. oder -15,4%. Zum 30. Juni 2022 hafteten damit 9,25 Mrd. in fremder Währung aus. Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps im Herbst 2008 ist das FX-Kreditvolumen wechselkursbereinigt um 39,65 Mrd. oder -83,6% zurückgegangen. Der Fremdwährungsanteil an allen aushaftenden Krediten an private Haushalte betrug zum Ende des 2. Quartals 2022 nur mehr 5,1%, um einen Prozentpunkt weniger als ein Jahr davor. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms 2006 lag dieser Anteil noch bei 31,8%. Dies geht aus der diesbezüglichen FMA-Erhebung zum 2. Quartal 2022 hervor.



Langfristiger Trend wird fortgesetzt