Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23) macht bei der Neuaufnahme der Erkundung auf dem gleichnamigen Tembo Gold-Projekt in Tansania gute Fortschritte. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, sind die ersten zehn Bohrungen abgeschlossen. Insgesamt wurden seit Anfang Juni 1.983 Meter gebohrt, etwas mehr als ein Viertel der insgesamt geplanten Bohrungen. Die visuelle Auswertung der ersten Bohrkerne weist nach Aussage von CEO David Scott „auf das Vorhandensein von Goldmineralisierung hin“. Die erste Charge von Proben befindet sich derzeit im SGS-Labor in der nahe gelegenen Stadt Mwanza zur Analyse; die Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Die Bohrkampagne von Tembo Gold ist die erste nach einer achtjährigen Pause. In Zentrum stehen die drei primären Ziele Ngula 1, Nyakagwe Village und Nyakagwe East, die alle drei in den früheren Kampagnen von 2012 und 2014 hervorragende Ergebnisse geliefert haben (siehe Abbildung 1). Das neue Bohrprogramm versucht in erster Linie, die bekannten Abschnitte zu wiederholen und dabei detaillierte Strukturdaten aus den orientierten Kernen zu sammeln. Nach der Analyse dieser Daten sollen die mineralisierten Zonen zur Tiefe und entlang der interpretierten strukturellen Trends weiterverfolgt werden. Die Bohrungen auf Ngula 1 und Nyakagwe Village sind abgeschlossen; das einzige Bohrgerät bohrt derzeit auf Nyakagwe East.