Fractus und das UPC gründen ein technologisches Zentrum zur Entwicklung von "Deep-Tech"-Lösungen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Fractus (http://www.fractus.com/) und die

Universitat Politecnica de Catalunya - BarcelonaTech

(https://www.upc.edu/en?set_language=en) (UPC) haben sich darauf geeinigt, den

Fractus-UPC Deep Tech Hub zu gründen, ein Forschungszentrum, in dem

Deep-Tech-Technologien entwickelt und verbessert werden, mit dem Ziel,

bahnbrechende technologische Lösungen für wissenschaftliche Herausforderungen

mit großem Potenzial und sozialen Auswirkungen zu entwickeln. Fractus ist eines

der ersten Spin-offs, die aus dem UPC hervorgegangen sind.



Das Fractus-UPC Deep Tech Hub wird die Aktivitäten in den Bereichen

Talententwicklung, Ausbildung, Innovation, Forschung und Technologietransfer

bündeln und aktiv und strategisch zur Gründung von UPC-Start-ups und/oder

Spin-offs im Bereich Deep Tech beitragen, die auf einer wissenschaftlichen

Entdeckung oder einer technologischen Innovation beruhen, um deren Zugang zum

Markt zu fördern. Der Deep-Tech-Bereich umfasst die Entwicklung von

bahnbrechenden Lösungen auf der Grundlage von Tiefentechnologien in Verbindung

mit Wissenschaft oder fortgeschrittener Technik, um auf globale

Herausforderungen zu reagieren.