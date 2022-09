HRworks baut seine starke Marktposition durch Zukauf weiter aus

Freiburg/Frechen (ots) -



- HRworks übernimmt DriversCheck - einen der führenden Anbieter für die digitale

Führerscheinkontrolle in Deutschland

- Die Bekanntgabe erfolgte auf der Messe "Zukunft Personal" in Köln



HRworks , der Spezialist für HR-Software im Mittelstand, setzt seinen

Wachstumskurs fort und gibt die Übernahme der DriversCheck GmbH mit Sitz in

Frechen bei Köln bekannt. Das Unternehmen ist Technologieführer im Bereich der

automatischen Führerscheinkontrolle. Der Software-as-a-Service-Anbieter

digitalisiert Halterhaftungspflichten für bereits ca. 600 Kunden in Deutschland.

Mit dem Zukauf von DriversCheck erweitert HRworks seine Software-Lösung im

Bereich des Compliance Management Systems.