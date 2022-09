Bauen im Klimawandel Experte verrät, worauf es bei den Häusern der Zukunft ankommt (FOTO)

Mainz (ots) - In ganz Europa werden die drastisch steigenden Temperaturen immer

mehr spürbar. Experten warnen davor, dass die aktuellen Hitzewellen nur der

Anfang sind. Das Problem wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch verschärfen.

Wer jetzt einen Neubau errichtet, hat aber die Möglichkeit, von Anfang an

Hitzeschutz-Maßnahmen zu ergreifen, um sich langfristig an einem guten Wohnklima

zu erfreuen.



"Hitzeschutz muss schon bei der Bauplanung beginnen, wenn die Maßnahmen effektiv

sein sollen", erklärt Luca Arenz. Der Bauphysiker ist der Geschäftsführer der

ARCenergie und gilt als erfahrener Experte für den Wärmeschutz der Zukunft. In

diesem Artikel erläutert er, welche Maßnahmen für Bauherren jetzt zielführend

sind, um dem Klimawandel konstruktiv zu begegnen.