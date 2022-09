NEUMAN & ESSER und Ballard investieren in QUANTRON und begründen eine Hydrogen Alliance für 360° H2 Plattform Lösungen

Die Quantron AG schließt nach Seed-Round im März 2021 erfolgreich eine zweite Finanzierungsrunde von bis zu 50 Millionen Euro zur weiteren Entwicklung des Geschäftsmodells ab

Zu den Investoren der A Runde gehören unter anderen der deutsche Maschinen- und Anlagenbauer NEUMAN & ESSER sowie der kanadische Brennstoffzellen-Technologiekonzern Ballard Power Systems (Nasdaq: BLDP)

Die Vision ist der Aufbau einer offenen H2-Allianz - von Brennstoffzellen und H2-Infrastruktur bis hin zu einer H2-Betankungsallianz - offen für andere Hersteller von brennstoffzellenbetriebenen Trucks und Bussen.

AUGSBURG, Deutschland, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Als Teil einer Finanzierungsrunde der Quantron AG von bis zu 50 Millionen Euro investieren der weltweit führende Brennstoffzellen-Experte Ballard Power Systems Inc. aus Kanada und der deutsche Wasserstoffanlagenspezialist NEUMAN & ESSER in die Quantron AG. Bei einer Unternehmensbewertung von 250 Millionen Euro erwirbt NEUMAN & ESSER eine Minderheitsbeteiligung und sichert sich zudem eine Option für ein weiteres Investment. Damit unterstreicht der Maschinen- und Anlagenbauer sein Commitment für diese strategische Partnerschaft. Ballard Power erwirbt ebenfalls eine Minderheitsbeteiligung im einstelligen Millionen-Bereich und schließt zudem eine Entwicklungskooperation mit QUANTRON zur beschleunigten Markteinführung von Brennstoffzellen-Trucks mit bis zu 4 Plattformen in den nächsten 12 Monaten.

Die Quantron AG ist Spezialist für batterie- und wasserstoffelektrische Nutzfahrzeuge. Mit Quantron-as-a-Service (QaaS) bietet sie ein 360 Grad OEM-offenes Ökosystem für ihre Kunden. Die Finanzierungsrunde dient zur beschleunigten Entwicklung von weiteren BEVs und FCEVs mit Fokus auf Heavy Duty Trucks sowie dazu, zusammen mit dem Partnernetzwerk von QUANTRON das Ökosystem QaaS weiter auszubauen. In Zukunft soll den Kunden als Hydrogen Alliance eine 360 Grad Plattform zur Verfügung gestellt werden, die neben zero-emission H 2 Fahrzeugen auch die dazugehörige Infrastruktur von der H 2 -Erzeugung bis zur Vertankung umfasst.