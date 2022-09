Cathie Wood hat die US-Notenbank (Fed) in einem Anleger-Webcast scharf kritisiert. Sie überschätze ihre geldpolitische Wirkungskraft, so die Kernaussage, über die CNBC berichtet. "Die jetzige Aufgabe der Fed ist in keinem Fall mit ihrer Aufgabe in den Siebziger- und Achtziger-Jahren zu vergleichen", sagte die Chefin der Investmentgesellschaft Ark Invest. Am Horizont bahne sich bereits die Deflation an. "Die Fed macht einen Fehler, wenn sie genauso entschlossen vorgeht wie damals."

"Wenn wir Recht haben und die Fed den Leitzins am 21. September um weitere 75 Basispunkte anhebt, wird der Dollar weiterhin neue Höchststände erreichen." Dann würden die Rohstoffpreise noch weiter fallen, so Wood. Die Fondsmanagerin verwies auf eine Reihe von Frühindikatoren, die darauf hindeuteten, dass die Inflation ihren Höhepunkt bereits überschritten haben könnte. So habe beispielsweise der Goldpreis sein Allzeithoch vor mehr als zwei Jahren erlebt. Das Edelmetall dient traditionell als Absicherung gegen die Inflation. Andere Rohstoffe wie Holz, Kupfer, Eisenerz und Öl verzeichnen Verluste im zweistelligen Bereich.